FRANCHI, Che numeri: già meglio di Roma e Napoli

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dà questa mattina qualche numero relativo agli spettatori dello stadio Artemio Franchi in queste prime sei giornate in Serie A, in rapporto anche agli altri impianti del massimo campionato: come sottolinea il quotidiano, il Comunale è il quarto stadio per spettatori medi e complessivi, nonostante la sua capacità ridotta rispetto ad altri stadi. Meglio fino ad ora hanno fatto solo San Siro (Milan e Inter) e l’Allianz Stadium. I viola in totale nelle gare casalinghe hanno collezionato 107.575 persone e una media di 35.858 spettatori. Numeri superiori sia all’Olimpico di Roma che al San Paolo di Napoli.

