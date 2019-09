FRANCHI, Che incubo per DiFra: il 7-1 è fresco

Non sono buoni i ricordi di Eusebio Di Francesco allo Stadio Artemio Franchi di Firenze. Infatti, come scrive La Nazione, l'ultima volta che l'allenatore blucerchiato è stato in questo stadio non porta certo un buon ricordo. Era il 30 gennaio 2019 e i giallorossi furono spazzati via dalla Fiorentina di Stefano Pioli con un risultato clamoroso di 7-1. La panchina di Di Francesco dopo questa sconfitta fu veramente in bilico, con Pallotta che lo avrebbe esonerato, ma Monchi prese le sue difese. Anche se la sua esperienza nella capitale terminò a marzo. E' stato anche molto vicino alla panchina viola, essendo stimato moltissimo dall'ex dg viola Pantaleo Corvino e sarebbe potuto essere l'allenatore della Fiorentina nel 2017 prima che lo chiamasse la Roma.