FRANCHI, C'è la ditta. Ma sui 55 milioni ACF rallenta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Repubblica scrive che sul tavolo di Palazzo Vecchio c'è il nome del vincitore del bando per il restyling del Franchi: si tratta del raggruppamento Cobar-Sac, che conosce bene Firenze e qui ha già realizzato il teatro del Maggio. Ma la Fiorentina ora alza il prezzo per entrare nell’operazione coi soldi mancanti: "Metteremo i 55 milioni solo se il Comune si occuperà di trovare i fondi per gli altri 50 milioni destinati alle rifiniture come le aree vip e lounge", ha avvertito ieri dal pranzo degli auguri natalizi al Viola park il dg della Fiorentina Joe Barone.

In pratica un altolà all’ipotesi che Palazzo Vecchio ha iniziato ad accarezzare da settimane, quella di tirare dentro la Fiorentina di Commisso nella partita stadio con un project financing. Barone ora alza talmente tanto il prezzo da dare l’impressione di volersi costituire un alibi per tirarsi già fuori dall’impresa Franchi. Con la conseguenza che per il Comune un Natale formato “punto e a capo” potrebbe essere all’orizzonte.