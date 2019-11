FRANCHI, C'è il piano-rinascita di Campo di Marte

Il Comune comincia a dar forma al progetto del Franchi dopo Fiorentina, consapevole che, ogni anno, per la manutenzione servirà trovare almeno un milione di euro. Come scrive La Nazione, il comitato "Vogliamo il Franchi" continua intanto a raccogliere firme (già a quota duemila) e fa un nuovo appello al patron gigliato affinché non abbandoni l’idea di restauro del Franchi. I vari commercianti temono ripercussioni sul quartiere in caso di trasloco del club viola ma Campo di Marte resta diviso, con anche tanti residenti stanchi di restare ostaggio in casa nei giorni della partita o di non trovare parcheggio vedendo fioccare le multe per la concentrazione di eventi. Toccherà, quindi, al vincitore del concorso di idee dare l'organicità desiderata per consacrare il Franchi al rugby, al calcio femminile ma anche agli eventi e riqualificare il quartiere "Con percorsi pedonali, ciclabili, di trekking e di jogging con attrezzatura per fitness all’aperto - le parole dell'assessore all’urbanistica del Comune Cecilia Del Re -. Previsto un maxi parcheggio interrato. Le pedonalizzazioni sono importanti anche nei quartieri per creare nuovi centri di aggregazione e spazi più vivibili per godersi la città con lentezza".