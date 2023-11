FRANCHI, A far rumore sono stati soprattutto gli assenti

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

“Tre spicchi vuoti nel cuore della curva, accuratamente delineati da un nastro da pacchi, tanto sottile quanto potente nel suo significato. Nel catino del Franchi, gremito negli altri settori, gli assenti hanno fatto rumore. Zero bandiere, nessuno stendardo. Niente di niente”.

Sono stati poco più di 6.500 i tifosi che non hanno assistito dal vivo alla partita tra Fiorentina e Juventus, match che dal punto di vista del tifo è stato parecchio depotenziato rispetto al solito. Uno dei pochi momento in cui i decibel si sono alzati lo si è avuto al 67’ quando Chiesa ha lasciato il posto a Vlahovic. L’ultimo sussulto del Franchi lo ha poi regalato l’ingresso di Mina, messo sul finale in posizione offensiva per provare a far valere la sua fisicità anche se la partita era ormai irrimediabilmente compromessa. Lo scrive La Nazione.