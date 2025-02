Francesco Baiano sull'attacco Kean, Beltran, Zaniolo: "Per me sono compatibili. Dietro mediana a tre"

vedi letture

L'ex calciatore della Fiorentina, in viola dal 1992 al 1997, Francesco Baiano ha rilasciato un'intervista al quotidiano Il Corriere Fiorentino. L'ex attaccante viola ha parlato così della compatibilità, visti gli infortuni di Gudmundsson e Colpani, di un attacco composto da Kean, Zaniolo e Beltran: "La mia risposta è sì. Kean è una garanzia, Beltran sta facendo delle buone partite anche da esterno, e infine c’è Zaniolo, che è un giocatore di gamba e ama partire da lontano per incidere: quelli con le sue caratteristiche sono in difficoltà nel traffico dell’area di rigore. Servirà capacità di adattamento alle situazioni che si creeranno in partita".

Che centrocampo si immagina a supporto?

"Un reparto a tre, ma non da oggi. Finché tutto è girato bene è stato corretto insistere con il 4-2-3-1, ora è il momento della “coperta lunga” e di usare i centrocampisti presi a gennaio. Dalla vicenda di Bove in poi la Fiorentina ha perso equilibrio e, anche quando la squadra ha portato a casa punti, non ha più dato la sensazione di essere granitica".

Gudmundsson è di nuovo ai box. Quanto mancherà?

"Tanto, ma gli infortuni l’hanno condizionato. Dura tornare in forma se ti fermi di continuo".