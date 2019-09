FORMAZIONE, Montella conferma tutti. Ma il Boa...

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio dedica questa mattina ampio spazio ai temi legati alla formazione che domani sera alle 20.45 affronterà allo stadio Meazza il Milan: secondo quanto riferisce il giornale, Vincenzo Montella sta andando in queste settimane alla ricerca della continuità e pertanto potrebbe non essere escluso che l’allenatore possa confermare per la quarta partita consecutiva lo stesso undici delle ultime uscite, ripartendo così dal 3-5-2 e dalla coppia d’attacco Chiesa-Ribery. La rifinitura di oggi e la sgambata di domattina a Milano serviranno comunque all’Aeroplanino per chiarirsi le idee visto che qualche calciatore mercoledì è apparso stanco e dalla panchina Benassi e Boateng scalpitano per avere spazio.