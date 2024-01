FORMAZIONE, Italiano cerca la quadra. Alternativa 3-5-2

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna in campo domani sera la Fiorentina, al Franchi contro il Bologna per i quarti di finale di Coppa Italia. Per questo la squadra dopo la sconfitta col Sassuolo è rientrata subito al Viola Park e ieri mattina è scesa in campo per il primo allenamento in vista del gara coi felsinei.

Stamani è in corso la rifinitura e il principale dubbio nella testa di Italiano è sugli esterni: vista la situazione, continuare ad affidarsi a loro o giocare con le due punte? In attesa di questa risposta, secondo La Nazione, fra i pali è probabile (se non scontato) il ritorno di Christensen. Così come quello di Ranieri, lasciato a riposo sabato causa fresca paternità. Mentre a centrocampo tornerà dal 1’ Duncan. L’attacco è un rebus: una variabile può essere rappresentata da Parisi, come accaduto a Reggio Emilia a gara in corso. In alternativa resta il 3-5-2, sistema che non è dispiaciuto nelle rare apparizioni a gara in corso, anche se proposto sempre in situazioni di vantaggio. Ma Italiano lo valuterà attentamente in momento di totale emergenza - chiosa il quotidiano -.