Formazione, Fiorentina ancora a trazione anteriore. Il Corriere dello Sport: "Col Genoa il KGB"

Nell'avvicinamento a Fiorentina-Genoa, il Corriere dello Sport-Stadio ipotizza la formazione che potrebbe mettere in campo Raffaele Palladino. E in particolare, il quotidiano si concentra sul reparto offensivo, che dovrebbe essere composto da Kean, con Gudmundsson e Beltran alle sue spalle. Quelli che il tecnico campano ha presentato domenica scorsa all'Olimpico nel tentativo, poi riuscito e concretizzato nei fatti, di dare una prima e significativa svolta ai risultati della Fiorentina dopo appena due pareggi conquistati nelle sei precedenti partite: in attesa della continuità chiesta e auspicata dallo stesso Palladino sempre ieri, affidarsi ai tre è già un piccolo, grande punto di partenza.

La funzione del KGB - come la definisce il giornale - avrà certamente una connotazione più offensiva che difensiva: la Fiorentina ha bisogno della fantasia e della tecnica di Gudmundsson, nonché del senso dell'area di rigore (avversaria) e della capacità di verticalizzare di Beltran per consentire a Kean di incrementare il conto personale di gol. Quindi, bis dell'operazione KGB: non c'è nulla di segreto o di misterioso, ma solo la certezza che questa sia la formula giusta per il rilancio definitivo della squadra viola.