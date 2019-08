FORMAZIONE, Due possibili cambi contro il Genoa

In vista della gara di domani a Genova contro i rossoblù, Vincenzo Montella starebbe pensando a due cambi di formazione. Secondo quanto riportato dal Corriere delo Sport - Stadio, rispetto alla partita col Napoli dovrebbe partire titolare Boateng al posto di Vlahovic tra Chiesa e Sottil; inoltre è molto probabile che sulla fascia sinistra si accomodi in panchina Venuti per far spazio fin da subito al nuovo acquisto Dalbert.