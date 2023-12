FORMAZIONE, Due (bei) regali di Natale dall'infermeria

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come evidenzia questa mattina La Repubblica (ed. Firenze), il più bel regalo di Natale Vincenzo Italiano lo ha avuto dall’infermeria. Dopo aver fatto i conti con diversi infortuni e influenze stagionali che avevano forzato alcune scelte di formazione, per stasera contro il Torino il tecnico ritrova due pedine fondamentali come Bonaventura e Martinez Quarta, autori insieme di nove dei ventisei gol segnati in totale dai viola. L’argentino ha smaltito la febbre, mentre Jack riprenderà il proprio posto sulla trequarti dopo tre partite di assenza - Ferencvaros, Verona e Monza - che avevano creato un piccolo allarme.