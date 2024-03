FORMAZIONE, Da Parisi a Faraoni, tanti cambi in vista

FirenzeViola.it

la Repubblica (ed. Firenze) si concentra sugli uomini a disposizione di Italiano per la gara di domani col Maccabi Haifa, per il ritorno degli ottavi di finale di Conference League. L’unica defezione dovrebbe essere Christensen, ancora fuori per i problemi post operazione al menisco, oltre a Milenkovic che non ci sarà causa squalifica. Da valutare se Quarta sia in condizione di giocare al fianco di Ranieri o se, invece, arriverà la chiamata giusta per il giovane prodotto del vivaio Comuzzo.

Si candidano per una maglia da titolare poi Faraoni come laterale difensivo destro e Parisi sul settore di sinistra. In mezzo al campo possibile ritorno di Duncan con Mandragora mentre in attacco, oltre a Nzola dovrebbe trovare conferma Sottil in coppia con Ikoné. Gonzalez, infatti, è uscito stremato dopo il primo tempo coi giallorossi e merita riposo. Dietro la punta, ecco di nuovo Beltran. Tra i convocati probabile ritorno di Kouamé. Mentre in panchina siederà Daniele Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, squalificato dopo il giallo rimediato all’andata a Budapest.