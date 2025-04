Folorunsho, senza un vice Dodo è lui il jolly perfetto per Palladino

Durante il mercato di gennaio la Fiorentina ha scelto di privarsi delle uniche alternative ai suoi due giocatori forse più importanti, Kean e Dodo. I viola hanno infatti ceduto Kayode al Brentford e Kouame all'Empoli. Con il 3-5-2 questa mancanza risulta ancora più evidente e allora Palladino è costretto a fare di necessità virtù e ad adattare alcuni calciatori come ad esempio Folorunsho. L'ex Napoli si è dimostrato un jolly più che affidabile.

Di partenza centrocampista, giovedì ha iniziato la gara al posto di Parisi largo a sinistra per poi proseguirla nella ripresa come esterno destro a tutta fascia senza sfigurare. Un compito che, come sottolinea La Nazione, dovrà svolgere anche nel match di ritorno al Franchi contro gli sloveni viste le assenze per qualifica di Dodo e Moreno. Da rivedere invece Zaniolo nel ruolo di vice Kean. Sicuramente non è la sua posizione anche se lui si sacrifica con abnegazione.