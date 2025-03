Folorunsho e Kean "vedono Atene": ma giovedì Palladino non avrà Ndour e Marì

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa il punto sulle condizioni della Fiorentina, a pochi giorni dalla sfida di Atene contro il Panathinaikos: buone notizie sono arrivate anche nel corso della seduta di scarico di ieri: Adli, dopo quasi un mese di forfait, è infatti pronto a tornare in gruppo e a guadagnarsi la convocazione per la trasferta in Grecia mentre Kean - dopo gli ultimi placet dello staff medico - ha ripreso in parte a lavorare con la squadra. Una bella notizia per Palladino, che contro il Panathinaikos potrà contare anche su Folorunsho ma non su Colpani, il cui rientro è ancora incerto.

Per la sfida con l'undici di Rui Vitoria, l'allenatore dovrà fare a meno di Marì e Ndour (non inseriti in lista Uefa) ma potrebbe scegliere di puntare su alcune pedine rimaste escluse nell'anticipo di venerdì, su tutti Fagioli e Comuzzo.