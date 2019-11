FLORENZI, Resterà in Italia. Inter no, Samp avanti

Sono due le opzioni per Alessandro Florenzi, scrive stamani il Corriere dello Sport. L'esterno giallorosso ha un piano A, che sarebbe quello di riconquistarsi il posto nella Roma di Fonseca dove le chance di giocare per adesso sono state molto poche. E c'è anche un piano B, che porta ad altre destinazioni diverse dalla capitale. Come scrive il quotidiano la destinazione sarebbe certamente in Italia perché per 6 mesi non avrebbe senso doversi riadattare ed imparare un'altra lingua.

La squadra che si è fatta avanti con più insistenza è stata la Sampdoria di Ranieri, che conosce bene il giocatore e potrebbe garantirgli la titolarità assoluta. L'Inter invece non sembra una possibilità, mentre quelle di Fiorentina e Cagliari al momento sono solo voci ma da un momento all'altro potrebbero diventare qualcosa di più.