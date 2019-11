FLORENZI, Può profilarsi uno scambio con Kessie

Secondo il Corriere dello Sport, Alessandro Florenzi negli ultimi giorni ha contatto più volte il suo procuratore Lucci per farsi un'idea di come il mercato stesse reagendo alle ripetute esclusioni del tecnico giallorosso Fonseca. Tra le squadre a lui accostate - come noto - c'è anche la Fiorentina. In realtà, però, al Milan sono certi che possa profilarsi uno scambio tra il giocatore della Roma e Franck Kessie. A Florenzi è interessato anche il Napoli.