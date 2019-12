FLORENZI, Parlerà con Fonseca durante la sosta

Che sia in atto un programma di distensione tra la Roma e Alessandro Florenzi è indiscutibile, scrive il Corriere dello Sport. Ma è altrettanto indiscutibile che la strada della separazione a gennaio resti una soluzione verosimile. Il giocatore parlerà con Fonseca durante la sosta, perché vuole l'Europeo e non potrebbe restare in panchina anche tutta la seconda parte di stagione. Se, com'è probabile, l'allenatore gli dirà che preferisce giocatori con altre caratteristiche nel ruolo di terzino destro, allora il suo procuratore gli presenterà le proposte già arrivate sulla sua scrivania: Fiorentina su tutte, poi Cagliari e forse anche Milan. A quel punto, anche per gratitudine, i dirigenti faranno spazio alle richieste del giocatore.