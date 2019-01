FLACHI, Simeone troppo egoista. Muriel deve giocare...

Francesco Flachi, ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del match di domani tra le due squadre, e non solo: "Credo finirà in pareggio, magari 1-1. Si tratta di due club che possono competere alla stessa maniera per un posto valido per le Coppe. La rivale è l'Atalanta, anche perché credo che il Milan andrà in crisi dopo il divorzio con Higuain, mentre la Lazio non mi convince. Muriel? E' paragonato a Ronaldo per le movenze, di lui mi piace tutto. Ricorda il "Fenomeno" quando ondeggia puntando l'avversario. Credo che abbia tanta qualità quanto senso del gol, ma va ricordato che ha resto al meglio come seconda punta, per questo lo vorrei vedere con Simeone. Cholito? Deve migliorare nella tecnica e nella freddezza sottoporta, oltre ad essere un po' troppo egoista coi compagni a volte. Il suo idolo è Batistuta, allora gli ricordo che lui è arrivato ad essere il "Re Leone" lavorando a fondo sui suoi difetti. Chiesa? Ha un fisico bestiale, una potenza alla Bale. Quando parte in velocità travolge tutti. Anche se purtroppo temo che lo vedremo presto con un'altra maglia".