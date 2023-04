FITTO, Pnrr? Auspicio di confronto. Serve serietà

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come raccontato all'interno dell'edizione odierna de La Nazione, nella giornata di ieri si è conclusa, con la replica del ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, la discussione generale a Palazzo Madama sul decreto legge del Pnrr. Con la situazione dello stadio Franchi che è compresa all'interno di tutto ciò. Dalle parole di Fitto in aula, pur in assenza di riferimento alla questione dello stadio fiorentino, per il Franchi sembrano delinearsi maggiori garanzie e nessun dietrofront: "Le nostre parole d’ordine sono serietà e responsabilità. Non c’è un tema di polemica o di scaricabarile noi non vogliamo farlo nei confronti di nessuno, però è altrettanto palese, evidente, chiaro che nessuno può dopo soli cinque mesi pensare di fare scaricabarile su questo governo, questo non sarà in alcun modo consentito perché questo sarebbe prima ridicolo e poi paradossale. L’augurio e l’auspicio è che si apra un confronto serio e nel merito. Il nostro auspicio è che su questi temi ci sia realmente un approccio serio e costruttivo. Le parole d’ordine sono serietà e responsabilità, diversamente c’è una polemica politica che non serve a nessuno".