Firenze ricoperta di striscioni. La rabbia dei tifosi viola è ai massimi storici

vedi letture

Nella notte di Halloween Firenze si è riempita di lenzuoli bianchi: nessun fantasma però, solo tanti striscioni con cui il tifo organizzato ha tappezzato la città. La contestazione nei confronti della società, riporta il Corriere dello Sport, è ormai ai massimi storici e non risparmia nessuno, calciatori, dirigenza, allenatore ma anche presidente: «Squadra, allenatore, società, siete la vergogna di questa città» si legge a pochi passi del centro storico. E poi «Questa città non può più tollerare, squadra e società vi dovete svegliare», «Andate tutti a ca***e...da Rocco all'ultimo, Comune compreso», oppure «Società fantasma che non interviene, Firenze ne ha le p***e piene».

Tutti striscioni firmati Curva Fiesole. Da zona Statuto a Campo di Marte, la rabbia del popolo fiorentino monta in tutte le direzioni. Per vedere il proseguo di quanto successo nelle ultime ore appuntamento alle ore 15 allo Stadio Franchi.

