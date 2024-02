FIRENZE, La "partita applaudita" ieri all'Isolotto: cos'è

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'impianto sportivo Elio Boschi in via Pio Fedi, a Firenze, è andata in scena la prima "Partita applaudita", un nuovo format proposto dall'Associazione Calcio Fair Play e sposato da Lega Nazionale Dilettanti, Figc e Aiac. Come racconta il Corriere dello Sport - Stadio, una partita in cui la richiesta a chi segue la sfida è solo quella di applaudire. Nessun insulto nei confronti di avversario o arbitro, nessun richiamo a chi è in campo.

Al fischio d'inizio il brusio si silenzia e i protagonisti sono loro, i Giovanissimi B (classe 2010) di Isolotto e San Donato Tavarnelle. La "partita applaudita" è una risposta alla crescita esponenziale registrata negli ultimi anni di episodi di violenza sui campi di periferia che hanno spesso come scenario partite di adolescenti. La partita all'Isolotto l'ha vinta il San Donato Tavarnelle 3-0 con ogni gol applaudito dai tifosi di casa.