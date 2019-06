FIRENZE-DV, C'eravamo tanto amati. E invece no

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola ripercorre la storia della famiglia Della Valle a Firenze scrivendo che dopo 17 anni Firenze e i fratelli marchigiani si salutano senza mai essersi capiti fino in fondo. "Da una parte due imprenditori di grande successo, abituati però a fidarsi solo della propria famiglia o della ristretta cerchia di chi è entrato a farne parte, dall'altra una città sospettosa per natura dove coltivare il dubbio e dividersi in fazioni sembra essere l'unico modo per rendere interessante il gioco.Si sono sempre guardati a distanza Firenze e i Della Valle. Un continuo braccio di ferro per decidere a chi appartenesse davvero la Fiorentina. [...] Alla continua ricerca del consenso unanime, i due fratelli hanno finito per dare ancora più peso alle contestazioni (spesso decisamente becere) dimenticando che il calcio non segue le logiche del mondo imprenditoriale o di quello culturale" . Infine il quotidiano conclude: "Resta la sensazione di un rapporto mai davvero sbocciato, incapace di fare da argine nei momenti difficili. E' forse questa la più grande sconfitta per entrambe le parti. Così lontane negli ultimi tempi da non salutarsi nemmeno. Ma anche così simili. Almeno nell'orgoglio".