FIRENZE, Da stamani la polizia in centro per tifosi Genk

Come scritto dal Corriere Fiorentino come i viola, anche il Genk si gioca la qualificazione. La formazione belga potrà contare su 1.400 tifosi, tanto che sul fronte dell’ordine pubblico da stamani il centro sarà presidiato: "Ci auguriamo venga adottato un atteggiamento molto fermo nei confronti della tifoseria ospite", ha detto l’assessore alla sicurezza urbana Albanese. Biglietti a 1 euro per gli alluvionati che, pur possessori di tagliano, non avevano potuto assistere al match con la Juve.