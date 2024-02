FIORINI, Alla Fiorentina manca adrenalina. Italiano...

FirenzeViola.it

Il preparatore atletico Stefano Fiorini ha commentato a La Nazione il periodo complicato della Fiorentina: "Ciò che si vede in campo è il risultato di quanto viene fatto in allenamento. E io temo che gli effetti training vengano trascurati anche per la sottovalutazione da parte dello staff di questo fondamentale".

Colpa del mister, quindi?

"No, anche perché Italiano è un tecnico di livello. Dico solo che la Fiorentina è una squadra ‘nervosa’, in senso buono, come lo è il suo allenatore. Ma se le viene a mancare quella scarica di adrenalina che più volta ha fatto la differenza, quella viola diventa una formazione normale. Io credo che il tecnico si fosse accorto che il gruppo era scarico".