FIORENTINA, Vittoria di rabbia. Ora la Supercoppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo pezzo di commento sulle colonne dell'edizione oggi in edicola di Repubblica, Giuseppe Calabrese ha analizzato il passaggio del turno dei viola in Coppa Italia. Tanta paura di perdere, ma alla fine la Fiorentina ce l'ha fatta. La Fiorentina è in semifinale grazie ad una vittoria di rabbia, voluta con forza, e un pizzico di fortuna, contro un ottimo Bologna. I gigliati hanno avuto coraggio, così come il suo allenatore che ha schierato, per la prima volta da quando è arrivato sulle rive dell'Arno, dall'inizio la difesa a tre. Ikoné seconda punta un azzardo che non ha funzionato. La Fiorentina ha avuto grosse difficoltà a prendere in mano la partita, ed è riuscita ad essere pericolosa solo grazie a qualche fiammata improvvisa.

Eppure i gigliati sono sempre stati lì, fino alla fine, fino ai rigori. Adesso, dopo aver conquistato la semifinale di Coppa Italia, è il momento di giocarci la Supercoppa. Battere il Napoli non è impossibile, e la terza finale in un anno e mezzo sarebbe un ottimo risultato. Nel frattempo la speranza è che la società compia uno sforzo sul mercato per regalare ad Italiano qualche giocatore all'altezza delle sue ambizioni.