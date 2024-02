FIORENTINA, Una coop del gol come nessuno in Serie A

FirenzeViola.it

La Fiorentina è una vera e propria cooperativa del gol, avendo mandato in rete la bellezza di 16 giocatori diversi. Un dato significativo, che mostra come la viola - pur non avendo il bomber da venti reti - ha spesso trovato tante reti diverse. L’ultimo è stato quello di Kayode. Nessuno, in tal senso, ha fatto meglio in Serie A.

Oltre al terzino destro classe 2004, a un gol in campionato ci sono anche Ranieri, Biraghi, Duncan, Barak, Sottil, Kouame, Ikoné, Brekalo, che nonostante non sia più in Toscana contribuisce a questa classifica, e Belotti, a cui però vanno sommate anche i 3 realizzati a Roma. Risalendo trovato Mandragora e Nzola a 2, Martinez Quarta a 4, Beltran a 6 e la coppia Nico-Jack al primo posto a quota 7. Se si allarga il discorso a tutte le competizioni, allora i marcatori diventano 17, con la rete che Maxime Lopez realizzò in Conference League contro il Cucariki.

Un assenza illustre che balza agli occhi è quella di Nikola Milenkovic, che aveva sempre abituato a 2/3 gol stagionali e che invece per ora è rimasto a secco. Lo scrive La Nazione.