FIORENTINA, Tutti adesso sono finiti sotto esame

La Fiorentina è finita improvvisamente sotto esame. Il futuro dovrà per forza essere diverso dalle ultime settimane ed è proprio questo quello che la società dirà nel vertice con allenatore e squadra programmato per la prossima settimana. Se è vero che il club si aspetta un cambio di passo da Montella è anche vero che Commisso vuole vedere uno scatto in avanti anche da alcuni giocatori come il leader Chiesa o Badelj e Boateng, ancora non all'altezza della loro fama. Infine urge fare una riflessione a gennaio anche sugli acquisti estivi come quelli di Ghezzal e Pedro che, per ora, stanno avendo non pochi problemi a trovare un po' di spazio. A riportarlo è La Nazione.