FIORENTINA, Stasera tanti ex ma conta solo vincere

Ormai il fatto di non aver più tempo per preparare le partite è diventata una piacevole abitudine per la squadra di Vincenzo Italiano. Questa è la condanna di chi si qualifica alle coppe europee. Cosi scrive Il Corriere Fiorentino nelle pagine odierne. A Firenze attendono quasi in 30 mila la prima gara ufficiale al Franchi di quest'anno e ad arrivare sulle sponde dell'Arno sarà il Lecce. Tanti gli ex di questa partita, in programma alle 18.30, sia dentro che fuori dal campo.

Ci saranno Venuti, anche se a causa dell'infortunio rimediato in estate sarà quasi sicuramente in panchina e Pantaleo Corvino, direttore che a Firenze ha scritto pagine di storia. Per Biraghi e compagni però questi temi non contano, l'importante è solo una cosa: vincere. Un successo serve per dare continuità alla gara del Genoa e a rialzarsi subito dopo l'arresto di Vienna. Il match di Conference ha lasciato comunque segni di fatica, basta pensare ai crampi di Ranieri, ma anche alle difficoltà di Nzola o alla situazione di Arthur, che dopo due anni di inattività va gestito con cura. Per tali ragioni Italiano si affiderà al turnover, con un probabile cambio anche in porta: dal primo minuto si candida il neoarrivato Christensen.