FIORENTINA, Stasera altro record: 60 partite in un anno

Come sottolineato nell'edizione oggi in edicola de La Nazione, dopo il primato di reti segnate in un anno, stasera contro la Roma la Fiorentina batterà un altro record della sua storia: ovvero il numero di partite disputate in un anno solare. Con quella dell'Olimpico infatti saranno 60.

La formazione di Vincenzo Italiano inoltre nella trasferta contro i giallorossi potrà migliorare sia le 104 reti segnate fino ad ora nel 2023, sia il primato della più ampia differenza reti che, in questo momento, segna un sorprendente +41. Addirittura in caso di successo per i viola si tratterebbe della trentunesima vittoria nel corso di un anno solare per la seconda volta nella sua storia.