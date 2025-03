Fiorentina, sognare adesso è un dovere: l'analisi del CorFiorentino

La potenza devastante di Moise Kean stende anche Gasperini e consente alla Fiorentina di battere un’altra big, proseguendo la corsa verso l’Europa. I viola salgono al settimo posto, agganciando la Lazio, e restano vicini al treno Champions. Comincia così l'articolo-partita del Corriere Fiorentino, che analizza la prova dei ragazzi di Raffaele Palladino esaltando soprattutto un singolo.

Protagonista assoluto del match è l’attaccante viola, dominante nei duelli e letale sotto porta: approfittando di un’incertezza di Hien, ha trafitto Carnesecchi con un preciso diagonale. Con questo gol, Kean raggiunge quota 16 reti in campionato, 21 con la maglia della Fiorentina e 24 stagionali, considerando anche la Nazionale. Numeri impressionanti per un giocatore che l’anno scorso non aveva mai segnato.

Ma la Fiorentina non è solo Kean. La squadra di Palladino ha condotto il gioco e sfiorato il raddoppio, con Gudmundsson e Ranieri vicini al gol. L’Atalanta, schierata con De Ketelaere, Retegui e Lookman, non è mai riuscita a rendersi pericolosa. Commisso, presente sugli spalti, può sorridere: il gruppo è compatto e determinato. Gli ingressi di Folorunsho, Zaniolo e Beltran confermano la profondità della rosa. Con questa intensità e il miglior Kean, la Fiorentina può, anzi, scrive il Corriere, deve sognare l'Europa.