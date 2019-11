FIORENTINA, Record in Italia. È prima per...

Nessuno in Italia come la Fiorentina: già 6 dei 9 prodotti del vivaio che figurano in prima squadra hanno almeno tre presenze in Serie A. Se è vero che per 7 gare in cui Montella ha mandato in campo la solita formazione i canterani viola erano i soliti noti ovvero Chiesa e Castrovilli, per tre volte si è addirittura raddoppiato e, all'esordio con il Napoli, se ne sono visti addirittura 5, con un tridente che contava 60 anni in totale. Come scrive il Corriere dello Sport i viola hanno blindato tutti i suoi talenti per costruirci sopra un futuro cercando di mandare un segnale anche a tutto il resto della Serie A.