FIORENTINA, Quarta e Arthur da valutare. Kouamé stanco

La Nazione fa il punto sulla prossima trasferta a Torino contro la Juventus. Ieri la squadra era già a lavoro al Viola Park per preparare al meglio il match e ha svolto l’allenamento divisa in due gruppi: lavoro defaticante per chi ha giocato 90 minuti contro l’Atalanta, allenamento regolare per gli altri giocatori. Italiano e lo staff medico dovranno valutare alcuni singoli.

Martinez Quarta, per esempio, che era convocato ma contro i bergamaschi non è andato neanche in panchina perché non ha recuperato dagli acciacchi della sfida con il Milan. Anche Arthur resta da valutare, mercoledì è entrato nel finale ma è apparso molto lontano dalla miglior condizione. Discorso diverso per Kouamé, reduce da due partite consecutive da titolare nel giro di pochi giorni dopo un lungo stop.