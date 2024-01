FIORENTINA, Obiettivo Supercoppa 28 anni dopo

FirenzeViola.it

Ventotto anni dopo il celebre "Irina te amo" di Batistuta dopo uno dei due gol segnati al Milan, la Fiorentina può riscrivere la storia. Era il 25 agosto del 1996, la Fiorentina vinse, a San Siro, per 2-1 contro il Milan grazie alla doppietta di Batigol per poi festeggiare il trionfo a Firenze. Oggi la formazione di Italiano ha voglia di tornare a vincere un trofeo che manca sulle rive dell'Arno da quasi 23 anni.

In quest'edizione la Supercoppa per la prima volta non sarà a gara unica ma vedrà quattro squadre in gioco. Per i viola sarà quindi un percorso di due partite che partirà dalla gara di domani contro il Napoli. A riportarlo è La Nazione.