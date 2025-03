Fiorentina, la svolta con il 3-5-2: sfida chiave contro l’Atalanta

La Fiorentina ha ritrovato slancio grazie al passaggio alla difesa a tre e al 3-5-2, modulo che Palladino aveva in mente sin dal suo arrivo. Il nuovo assetto ha dato nuova linfa soprattutto alle fasce, dove Gosens sta tornando protagonista nel ruolo che lo aveva reso uno dei migliori esterni della Serie A ai tempi dell’Atalanta.

Dopo tre prove convincenti con questo schieramento, oggi la Fiorentina affronta il test più impegnativo: l’Atalanta, simbolo del gioco aggressivo e verticale che ha ispirato lo stesso Palladino e rappresenta un punto di riferimento anche per Gosens.

Sulle corsie laterali si preannuncia una battaglia chiave tra interpreti di alto livello: da un lato Dodo e Gosens, dall’altro Bellanova e Zappacosta. Un duello che potrebbe indirizzare il match. Un altro fattore decisivo sarà la presenza di Retegui, capocannoniere del campionato, che ha raggiunto Firenze ma resta in dubbio. Se l’attaccante dovesse scendere in campo, Pablo Marí sarebbe pronto a prenderlo in consegna.

Intanto, Gosens si prepara a un confronto speciale contro la sua ex squadra. L’esterno tedesco, escluso dalle ultime convocazioni della Germania, ha sfruttato la pausa per raccontare le difficoltà vissute all’Union Berlino e sottolineare l’importanza della salute mentale nello sport. Ora è concentrato sulla sua nuova avventura in viola, con l’obiettivo di contribuire alla crescita della Fiorentina e consolidare la competitività della squadra ai livelli dell’Atalanta.

Lo riporta Corriere dello Sport.