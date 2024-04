FIORENTINA, La follia di un gruppo capace di tutto

FirenzeViola.it

Di seguito alcuni passaggi del fondo a cura di Cosimo Zetti sulle pagine odierne de La Nazione, dopo la vittoria della Fiorentina sull'Atalanta. "Il calcio non è una scienza esatta. Vinci, perdi, attraversi periodi di alti e di bassi. Ma qui, forse c’è qualcosa di diverso, c’è la follia di una squadra che va oltre la contingenza, gli errori dei singoli, gli exploit, lo stato di forma e gli infortuni. [...] Una squadra, capace di tutto e di niente, una squadra che anche stavolta ci ha stupito, perché in pochi pensavano che la gara con i nerazzurri potesse essere alla portata della Fiorentina che abbiamo visto negli ultimi tre mesi.

Così capita che la squadra giochi un primo tempo a cinque stelle, che Mandragora tiri fuori dal cilindro un eurogol e che tutti, proprio tutti, riescano ad annientare l’Atalanta con un’intensità di gioco poche volte vista nel corso della stagione. Roba da stropicciarsi gli occhi, quasi da non crederci. [...] La prestazione del Franchi ci fa guardare con ottimismo alla gara di ritorno, ma è giusto ricordare che il nodo da sciogliere è sempre quello della continuità. Il cammino in campionato è diventato complicato, ma nelle gare singole, nelle due coppe che ancora ci vedono protagonisti, le motivazioni possono essere in grado di dare quella spinta in più per mantenere alta l’asticella".