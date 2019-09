FIORENTINA-JUVE, Domani previsto parterre de roi

Domani ci sarà un vero e proprio parterre de roi. Ad annunciarlo è il Corriere Fiorentino che sottolinea come saranno presenti l'ex premier ed ex sindaco di Firenze Matteo Renzi, il sindaco attuale Dario Nardella, ma non mancheranno neanche gli assessori Guccione, Vannucci, Giorgetti, Funaro, Del Re e Gianassi. Il mondo del calcio sarà al Franchi: dal ct Roberto Mancini a l'ex ct Cesare Prandelli che anche quest'anno ha sottoscritto l'abbonamento.