FIORENTINA, Jack contro il suo passato

Se in vista della gara di stasera tutti parlano dell'ex in casa rossonera, ovvero Luka Jovic, la Gazzetta dello Sport dedica invece spazio all'ex in maglia viola: Giacomo Bonaventura. A Milano per Jack sei anni in cui è riuscito ad entrare nel cuore dei tifosi del Milan e poi l'addio ancora oggi per lui inspiegabile. Dopo la fine del rapporto con il diavolo, per Bonaventura è arrivata la rinascita con la Fiorentina. Tre stagioni in cui è andato sempre a migliorare, tanto da guadagnarsi anche la convocazione in Nazionale. Per Italiano il centrocampista di San Severino Marche è un elemento imprescindibile.

Sarà ovviamente in campo anche oggi a San Siro contro la sua ex squadra, per cercare di sfatare un tabù. Bonaventura contro il Milan non è mai riuscito nè a segnare, nè a regalare assist ai suoi compagni. Vedremo come andrà stasera.