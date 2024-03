FIORENTINA FEMM, Alle 15:00 la Juve: obiettivo finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Per la Fiorentina femminile la festa della donna è coincisa con una vigilia di quelle importanti. Oggi infatti alle 15:00 a Biella le ragazze di De La Fuente affronteranno a Biella la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia. Si riparte dal 1-0, firmato Catena, di sei giorni fa al Viola Park.

Un piccolo vantaggio che le gigliate dovranno provare ad amministrare anche se, come sottolineato dal tecnico spagnolo in conferenza stampa, la Fiorentina dovrà giocare una partita da protagonista come all'andata. Tra le note positive in casa viola prima della partenza per il Piemonte, il ritorno tra le convocate di capitan Alice Tortelli. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.