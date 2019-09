FIORENTINA, Ecco chi sfiderà la Juve. Caceres...

Buone notizie per Vincenzo Montella da Martin Caceres che ha svolto il primo allenamento solo ieri dopo il rientro dalla Nazionale, ma sembra essere già in condizioni buone. L'uruguaiano diventa dunque un'alternativa a Dalbert che rischia di partire dalla panchina. Pochi dubbi a centrocampo dove, nonostante il miglioramento di Benassi, giocheranno Badelj, Pulgar e Castrovilli. Davanti solo Chiesa è sicuro di una maglia da titolare: per il ruolo di centravanti testa a testa tra Boateng e Vlahovic mentre Ribery è pronto a partire dall'inizio. Oggi pomeriggio la rifinitura. A riportarlo è La Nazione.