FIORENTINA, Domani niente sold out. La Fiesole...

Nell'edizione odierna il quotidiano La Repubblica dedica uno spazio all'appello fatto dalla Curva Fiesole in vista della gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia di domani contro la Cremonese: "Invitiamo tutti a venire allo stadio, onorando la fortuna di essere fiorentini, senza far mancare il nostro sostegno". "Vogliamo credere che qualcosa di straordinario sia possibile. Uniti. Ti aspettiamo allo stadio". Questo invece il messaggio della società viola per invitare a raccolta i tifosi. Questo perché una delle partite più importanti della stagione non sarà accompagnata dal tutto esaurito dello stadio, anzi nonostante la Curva Ferrovia rimarrà chiusa, ci sono ancora dei posti disponibili. Complice la partita infrasettimanale, complice l'avversario non di grido, complice un solido risultato ottenuto all'andata, saranno circa 23mila i tifosi viola allo stadio. È un peccato considerando che in campionato la Fiorentina è tra le migliori squadre per affluenza allo stadio con una media di più di 30mila spettatori tutte le partite e soprattutto considerando che per i biglietti per Cremona c'è stato l'esodo quasi subito, con addirittura dei tifosi costretti a prendere i biglietti nel settore dei Distinti o della Tribuna. La Fiesole comunque è pronta a sostenere la squadra in questa partita delicata e ha preparato una coreografia dal contenuto però ancora top secret.