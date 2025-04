Fiorentina, continua il tabù trasferta: ancora difficoltà a fare punti lontano dal Franchi

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola pone la sua attenzione sul rendimento quantomeno altalenante della Fiorentina in trasferta. Se in casa i viola hanno ottenuto ben 33 punti in 16 partite, con il pari di San Siro di ieri sera la formazione di Palladino ha conquistato il suo 19° punto in 15 gare lontano dalle mura amiche. Un rendimento che pone la Fiorentina al nono posto considerando solo le partite giocate in trasferta.

I gigliati in campionato hanno vinto solo 5 delle 15 partite giocate in trasferta. Addirittura contro le prime 10 della classifica, se in casa ha avuto un rendimento splendido, lontano dal Franchi ha battuto solo la Lazio. Quella contro i biancocelesti tra l'altro è stata l'unica vittoria esterna del 2025. Un rendimento che per correre verso l'Europa che conta dovrà cambiare, considerando che il calendario metterà di fronte ai viola quattro trasferte nelle ultime sette gare di Serie A. Cagliari, Roma, Venezia e infine Udine, saranno soprattutto queste quattro sfide esterne a definire il campionato della Fiorentina.