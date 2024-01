FIORENTINA, Col Bologna audacia, fantasia e rigori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo articolo di analisi sulle colonne de La Nazione riguardante la sfida di ieri al Franchi, il noto giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha sottolineato le tante qualità umane che la Fiorentina ha dimostrato in campo contro il Bologna. Orgoglio, fantasia, coraggio e tanto altro. Una formazione che rispecchia il coraggio e la fantasia della sua guida che senza i tre uomini di maggior talento Nico, Bonaventura e Arthur decide di schierare per la prima volta dal primo minuto una difesa a 5 per bloccare gli attacchi dei rossoblù.

Alla fine i rigori hanno premiato i viola, che hanno comunque dimostrato anche di avere delle lacune da dover colmare con il mercato. Importante allora sarà capire quali saranno le mosse della dirigenza in questa sessione di gennaio.