FIORENTINA, Che carattere. I viola danno il meglio di loro nel finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come sottolineato nella sua edizione odierna dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina all'interno della sfida di Budapest è stata altalenante come fin qui nella sua stagione. Contro il Maccabi è passata in vantaggio dopo due minuti, poi è finita due volte sotto e alla fine ha vinto grazie alla rete allo scadere di Barak. I viola sembrano tirare fuori il meglio di loro stessi nella parte finale dei match, ovvero dal 60' in poi. Su 39 partite stagionali, considerando tutte le competizioni, la squadra di Vincenzo Italiano per 13 volte è andata a punti mettendo a posto la gara nell'ultima mezz'ora più recupero. Si tratta del 33, 33% delle occasioni. Ma se togliamo dall'equazione le gare in cui i viola hanno perso, allora la percentuale sale al 46, 42%. Praticamente una partita ogni due.

Il lato negativo di questo dato è che la Fiorentina è una squadra che non ha le qualità per tenere in pugno la partita dal primo all'ultimo minuto. Dall'altra parte però la faccia positiva è che questa è una formazione che non molla mai e che ha tanta forza caratteriale. La sfida contro il Maccabi è stata solo l'ultimo di tanti esempi. Dal preliminare di Conference contro il Rapid Vienna, alla sfida europea giocata al Franchi contro il Ferencvaros, fino alla gara di Coppa Italia contro il Parma. Del resto questo spirito era apparso evidente anche la scorsa stagione e il merito va anche a Vincenzo Italiano che, tra le sue qualità, ha anche quella di saper coinvolgere al massimo tutto il gruppo squadra. Domenica intanto arriva la Roma, una squadra che con la qualità che ha in fase offensiva può mettere in risalto i problemi difensivi dei viola. Vedremo se alla Fiorentina basteranno la forza mentale e il carattere per avere la meglio di una squadra giallorossa rinata con Daniele De Rossi in panchina.