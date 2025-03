Fiorentina camaleontica: la Repubblica esalta il Palladino trasformista

La Fiorentina di Palladino continua a evolversi tatticamente, dimostrando grande flessibilità. Lo sottolinea la Repubblica - edizione Firenze-. Contro il Lecce, il tecnico ha sperimentato il 3-5-2, un modulo che potrebbe diventare un'opzione stabile, confermando l’approccio "camaleontico" della squadra. Dopo essere passato dal 3-4-2-1 iniziale al 4-2-3-1, ora la difesa a tre torna protagonista grazie anche agli innesti di gennaio.

L’arrivo di Pablo Marí e la crescita di Pongracic, oltre all'exploit in questa stagione di Pietro Comuzzo, hanno reso possibile questo cambiamento, consentendo inoltre di sfruttare al meglio Dodo e Gosens come esterni. Il gol decisivo contro il Lecce è nato proprio da questa combinazione, segnale di un'idea di gioco chiara e provata in allenamento. Il nuovo assetto rafforza anche il centrocampo, con Fagioli o Cataldi come regista affiancato da mezzali dinamiche. Con il recupero di Adli e Folorunsho, la mediana diventa ancora più solida. Palladino punta su duttilità e qualità individuali per affrontare al meglio la stagione, affidandosi a giocatori come Fagioli e Gudmundsson per dare imprevedibilità alla manovra.