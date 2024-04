FIORENTINA, Arrivata stanca allo sprint decisivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel suo editoriale sulle colonne di Repubblica, il giornalista Stefano Cappellini analizza la situazione in casa viola partendo da una considerazione: la Fiorentina di quest'anno è meno forte di quella dell'anno scorso. Il progetto era quello di migliorare anno per anno, grazie ai risultati in crescendo e al mercato, ma alla fine così non è stato. Chissà se proprio per questo, o anche per questo, Italiano ha maturato la scelta di lasciare al termine della stagione. Questa Fiorentina sembra arrivata, al contrario della passata stagione, stanca al momento decisivo.

I viola sono comunque in corsa ancora su tre fronti e, in poche partite, si giocano l'intera stagione. La speranza dei tifosi viola è che Biraghi e compagni possano tirare fuori altre prestazioni di qualità come contro la Lazio in campionato o l'Atalanta in Coppa Italia, ma è chiaro che gare del genere i viola non riescono a giocarle con continuità. Toccherà allora ai pochi giocatori decisivi, come Nico Gonzalez, che nelle ultime settimane sono sembrati un po' persi, tornare ad essere trascinatori nelle gare che contano.