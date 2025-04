Fiorentina ammazzagrandi. 5 punti in più dell'anno scorso ma non basta

vedi letture

Nella Fiorentina di Palladino non fa difetto il coraggio. A scriverlo è il Corriere Fiorentino, che sottolinea come la squadra viola sia diventata una vera e propria "ammazzagrandi". Per centrare un traguardo migliore dell’ottavo posto dello scorso anno, che sia una qualificazione in Europa League o in Champions, la Fiorentina dovrà tenere lo stesso passo dell’ultimo mese, anche perché nonostante i 5 punti in più rispetto alla passata stagione i viola restano indietro di una posizione a testimonianza di una quota europea più alta, ma almeno al Franchi il rendimento è quasi da scudetto.

Con il successo di domenica la squadra di Palladino si conferma vera e propria ammazzagrandi visto che, escluso il Napoli di Conte, tutte le altre big del campionato sono state battute al Campo di Marte: segno che nonostante i lavori di ristrutturazione il Franchi è tornato un vero e proprio fortino. Le vittorie su Inter, Milan, Roma, Lazio, Juventus e Atalanta, oltre a tenere i viola al terzo posto nelle gare giocate in casa (33 punti in tutto, frutto di 10 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte) confermano l’attitudine positiva di Palladino contro chi lo precede in classifica, e soprattutto raccontano uno stato di forma che legittima ampia fiducia nel finale di stagione.