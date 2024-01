FIORENTINA, A Lecce Sottil ci sarà. Dubbio Christensen

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come riportato dal quotidiano La Nazione, dall'allenamento di ieri pomeriggio al Viola Park sono arrivate buone notizie sul fronte Riccardo Sottil. L'esterno classe 1999 si è allenato con il gruppo, come anticipato dalla redazione di FirenzeViola.it, e ha messo nel mirino la maglia da titolare nella sfida contro il Lecce di venerdì sera. Prima del match contro l'Inter il calciatore torinese non aveva subito un vero e proprio infortunio, semmai un un fastidio su una precedente cicatrice che lo aveva reso poco convinto di scendere in campo.

Quindi, dopo il riposo precauzionale, a Lecce Sottil dovrebbe essere regolarmente della partita. A causa di un problema al ginocchio destro invece non dovrebbe esserci in Salento Christensen che ieri si è allenato a parte.Buone notizie invece riguardo a Nico Gonzalez, l'argentino sta via via migliorando la sua condizione e mira a partire titolare contro i giallorossi.