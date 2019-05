I volontari della Fondazione Ant (Associazione Nazionale Tumori) saranno ai tornelli del "Franchi" per Fiorentina-Milan. È quanto scrive La Nazione oggi in edicola, la quale aggiunge che l'associazione distribuirà in cambio di un'offerta libera un cuore viola col logo e il codice fiscale Ant per destinare il 5x1000 alla Fondazione.