FIO-UDI, Lo sfogo di Montella e il coro a FR7

Fiorentina-Udinese è stata la terza vittoria consecutiva in campionato per la squadra di Vincenzo Montella. Ma oltre a ciò, è stata anche la gara del bellissimo coro cantato da tutta la Curva: intenso e ritmato che non finiva mai, il testo ha una sola parola e ripetuta all'infinito, "Franck" che accompagnava il protagonista ad essere premiato come MVP della Serie A del mese di settembre. Inoltre è stata anche la gara dello sfogo di Montella che nel post partita ha frenato subito gli entusiasmi: "Stiamo diventando squadra, ma le prospettive non cambiano. Siamo a sette partite: non vuol dire niente, fino a 10 giorni fa eravamo tutti incapaci, io per primo ovviamente". A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.