FIO-MIL, Si va verso il sold out: Ferrovia quasi esaurita

La Nazione entra già in clima Fiorentina-Milan: sul quotidiano fiorentino si legge come la prevendita per il match in programma al Franchi sabato sera (fischio d’inizio alle 20:45) proceda spedito da far pensare che possa essere battuto il record stagionale di spettatori, fissato lo scorso 23 ottobre nella sfida all’Inter. Per sabato sono già stati staccati 10mila biglietti, a cui vanno sommati i quasi 23mila abbonati, per un colpo d’occhio che già ora andrebbe vicino al sold out.

Sia l’entusiasmo per la vittoria ritrovata contro il Verona, che il fascino per un Saturday night contro il Milan scudettato, ma anche per via dell’incrocio del destino, che riporterà Stefano Pioli a Firenze a cinque anni dalla scomparsa di Davide Astori, i biglietti stanno andando a ruba. Inoltre, la mancanza di limitazioni per chi vuole acquistare il biglietto (nessun obbligo di residenza né tessera del tifoso necessaria) fa pensare che di quei 10mila tagliandi venduti molti siano andati a tifosi rossoneri, che probabilmente saranno disposti nelle zone limitrofe rispetto al settore ospiti (a dimostrazione di ciò, lo “strano caso” della Curva Ferrovia che pare quasi esaurita”.